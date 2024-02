Piazza Affari poco attrattiva per gli investitori istituzionali | qualche numero

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Negli ultimi 15 anni, le strategie di investimento dei fondi sul mercato italiano si sono rivelate eterogenee. Nel caso delle blue chip gli investimenti totali sono cresciuti fino al 2018, per poi cominciare a calare. Negli altri due indici la loro presenza è abbastanza stabile. Gli ultimi due anni (2022 e 2023) si caratterizzano per una certa debolezza nella capacità del listino azionario italiano di attrarre, con l’unica eccezione delle Mid Cap. È quanto emerge della settima edizione dei “Quaderni di ricerca”, studi sul mercato azionario pubblicati da Intermonte, investment bank italiana indipendente, e realizzati con cadenza annuale in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano. La debolezza del mercato domestico Il listino azionario italiano, nonostante l’incremento complessivo deldi società quotate ...