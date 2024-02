Pianoforte | tour pugliese per le sorelle Labèque Dal 16 febbraio a Foggia | Bari e Lecce

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Fortemente volute dalle direzioni artistiche di Dino De Palma per Musica Felix () e Camerata Musicale Barese (), e di Pierluigi Camicia per Camerata Musicale Salentina (), il duo pianistico forse più noto al mondo, quello composto da Katia e Marielle, attraverserà col suo carisma seduttivo la Puglia. Nell’ordine, venerdì 16alle ore 19.00 nel rinnovato Auditorium Santa Chiara di, domenica 18alle ore 18.00 presso il Teatro Apollo die lunedì 19alle ore 21.00 sul palcoscenico del Teatro Comunale “Niccolò Piccinni” di, lesaranno protagoniste assolute di 3 serate, distinte ...

