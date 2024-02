Pete Doherty | «Mi sento come un bambino con una diagnosi di ADHD»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) A fare la lista di quello che, 45 anni il 12 marzo, non ha vissuto si rischia di fermarsi alla seconda riga. Educazione militare, successo precoce – prima con il gruppo dei Libertines, fondati nel 1997, poi con i Babyshambles nel 2004 – dipendenza da alcol e da quasi tutti gli stupefacenti sul mercato, carcere (per aver derubato l’amico e compagno d’arte, Carl Barât e per averne preso a pugni un altro), una travagliata love story con una delle donne al tempo più desiderate, Kate Moss, diversi tentativi falliti di disintossicazione, un suicidio scampato, e due figli, Astile Louis, avuto dalla cantante Lisa Moorish, oggi ventenne, e Aisling, avuta dalla modella Lindi Hingston, 12 anni. ...

Sanremo 2024, l'abito di Ghali per la serata finale del Festival: stilista, look, vestito. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Sanremo 2024, l'abito di Ghali per la quarta serata del Festival: stilista, look, vestito. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Kate Moss, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Carla Bruni, Linda Evangelista: sono solo alcuni volti della gloriosa generazione di top model che ha reso unico ...