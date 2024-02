Pestaggio tra cinquantenni Uno dei rivali ricoverato con traumi facciali e fratture

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Si sono presi a pugni in faccia fuori dal bar, con la lite tra i duedegenerata in rissa per l’arrivo di tre connazionali del sudamericano che stava avendo la peggio. È successo verso le 21.30 di sabato in via San Paolo, nella rientranza col parcheggio di un supermercato ed esercizi commerciali vari tra cui il bar Las Vegas. Le conseguenze più gravi le ha riportate un 52enne originario della Repubblica Dominicana,al San Matteo con prognosi riservata per diverse. Ieri le sue condizioni sono rimaste stazionarie, non sarebbe in pericolo di vita ma dev’essere sottoposto a un delicato intervento di ricostruzione maxillo-facciale. Trasportato con l’ambulanza in codice rosso, sempre al Policlinico pavese, anche un 56enne di Pavia, a sua voltaper ...