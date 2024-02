Pesta un Ciclista e Scompare in Moto | Motociclista Arrestato

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Teramo - Unresidente a Giulianova è statolo scorso primo febbraio dalla polizia di stato, accusato di lesioni aggravate. L'uomo è stato identificato dopo averto une poi essere fuggito a bordo della suacicletta. L'arresto è avvenuto in seguito a un'attività investigativa condotta dal personale della Polizia Stradale di Giulianova, scaturita dopo che il reparto era intervenuto per soccorrere ilaggredito dal. Grazie al controllo dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio e all'interrogatorio di alcuni testimoni, gli agenti sono riusciti prima a individuare ilciclo e poi l'uomo responsabile dell'aggressione. leggi tutto

