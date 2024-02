Però scusate La Venier sbotta e zittisce Dargen e giornalisti | Non vi faccio parlare | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'ultima puntata di Domenica In, quella che abbraccia al Teatro Ariston di Sanremo tutti i cantanti che si sono esibiti nella settimana del Festival, Maranon la dimenticherà più. Ha dovuto navigare in un mare in tempesta e ne è uscita, seppur viva, con le ossa rotte. “L'onda alta” si è alzata con le domande deia Ghali eD'amico ed è stato soprattutto quest'ultimo, con le sue dichiarazioni, a mettere in imbarazzo la Rai. Siccome la sua canzone ha forti connotazioni politiche e sociali e siccome lui si è anche speso, durante le serate della kermesse canora, nella sua causa umanitaria, una volta interpellato a Domenica In ha manifestato esplicitamente il suo pensiero. Queste le sue parole: “Io vengo da un Paese, l'Italia, dove c'è sempre stata la regola dell'ospitalità e dell'accoglienza. Una volta, nei paesi, ...