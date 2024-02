“Perché non ridevo mai” Alla finale di Sanremo 2024 Lino Banfi serissimo | il motivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024)passeràstoria per tanti motivi. Come ultimo Festival di Amadeus e Fiorello, per esempio, ma anche per i numeri da record, le polemiche sul televoto senza dimenticare quelle sull’ospitata di John Travolta. Nella settimana passata l’ex Twitter era ovviamente dominato dai commenti sue durante lac’è andato di mezzo anche. Il nome dell’attore pugliese, 87 anni, è iniziato a essere digitato dai telespettatori che lo vedevano inquadrato serio e impassibile davanti allo show dcittadina ligure. Meme su meme dedicati dunque a, che a molti sembrava proprio stare su un altro pianeta anziché in prima fila al teatro Ariston, accanto a Mara Venier e Alberto Matano, a ...