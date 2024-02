Perché Milan e Inter preferiscono spendere un miliardo per due nuovi stadi invece di ristrutturare San Siro

Tante risposte sulla politica sportiva, alla luce dell’importante appuntamento di oggi in Lega Serie A per discutere delle possibili riforme... (calciomercato)

Big match nella domenica della 24ª giornata, Milan e Napoli si affrontano a San Siro in una partita importante per la lotta Champions League.... (calciomercato)

Big match nella domenica della 24ª giornata, Milan e Napoli si affrontano a San Siro in una partita importante per la lotta Champions League.... (calciomercato)

Milan - Pioli raggiunge Sacchi. “Perché dovrebbe essere mandato via?”

'La Gazzetta dello Sport', in edicola, parla anche del Milan e in particolare di uno storico traguardo per Stefano Pioli. Raggiunto Sacchi (pianetamilan)