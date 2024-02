Perché lo sposo non deve vedere la sposa prima della cerimonia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Anche nei matrimoni più moderni, gli sposi scelgono spesso di rispettare le tradizioni che da sempre accompagnano i fiori d’arancio. Un po’ per scaramanzia, un po’ per abitudine, molte coppie decidono di seguire fedelmente il galateo non scritto del matrimonio, che include una lista abbastanza lunga di consuetudini ed usanze. Tra queste, c’è senza dubbio quella che impone allodi nonla. Una tradizione che affonda le sue radici nella notte dei tempi, e che oggi tutte le coppie, anche quelle meno scaramantiche, sembrano decise ad osservare. Per quante modifiche si decida di apportare al rito religioso, dagli abiti alla colonna sonora del proprio sì, su questa usanza nessuno sembra avere il coraggio di intervenire per timore...