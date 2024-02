Perché l’educazione è la causa delle cause Per una pedagogia della Nazione

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 12 febbraio 2024) I rapporti scientifici, come quelli che puntualmente da quarantadue anni predispone l’Eurispes, sono utili per fare il punto sullo statosocietà italiana, per individuare linee di tendenza che potrebbero essere da supporto per motivare le scelteclassi dirigenti e favorire la consapevolezza dei cittadini. Il tema delnon è uno tra i tanti. Nella societàconoscenza rappresenta il settore decisivo del progresso e dell’innovazione. Non a caso, il premio Nobel per l’economia, Joseph E. Stiglitz, argomenta che negli ultimi due secoli l’umanità è progredita in base all’aumentocapacità di apprendimento, per cuidovrebbe venire prima dell’economia. I Parlamenti però si occupano di economia più che di educazione e per una ragione molto ...