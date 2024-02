Perchè Geolier ha stravinto al televoto di Sanremo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Agi per Us Rai) Non era mai accaduto. In anni diun consenso così enorme non si era mai verificato (qui i dati del dettaglio). E di sicuro non può essere soltanto legato all’attaccamento degli abitanti di una regione come molti hanno liquidato con sufficienza il successo dial Festival di2024. Non ci sono paragoni nemmeno tra le vendite die quelle degli altri artisti nel 2023haalnon solo per quello. Tralasciando il fatto che la canzone possa essere piaciuta (il che in teoria dovrebbe essere il motivo più importante), la sproporzione altrae gli altri cantanti non è molto dissimile a quella che si ha nelle vendite di dischi. ...