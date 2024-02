Perché è il momento di un partito costituzionale Scrive Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Da tempo manca un tassello fondamentale nella politica italiana. Tra i molti che si potrebbero citare, è indubbio che manca all’appello quello che un tempo, cioè nella Prima repubblica, veniva definito come il “penta”. Come ovvio e scontato, non si parla di riproporre quella formula politica e, men che meno, i partiti che hanno interpretato quella coalizione nel corso della Prima repubblica. E in particolare per tutti gli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90. Quello che manca, semmai, sono le culture politiche riformiste e democratiche che hanno giustificato e legittimato quella alleanza di governo. E, di conseguenza, il tassello mancante è un, o un luogo politico, che oggi interpreti e si faccia carico di quelle culture e di ciò che rappresentavano concretamente quei partiti. Certo, si tratta proprio di quel luogo politico che ...