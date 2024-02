“Perché Angelina…” La volta buona | studio gelato | Caterina Balivo la spara grossa sulla vincitrice di Sanremo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “La”, gaffe disu Angelina Mango. Archiviata la 74esima edizione del Festival diovviamente si continua a parlare dei protagonisti e in primis dei cantanti. A “Domenica In” Mara Venier ha chiamato diversi artisti, ma il fatto che alcuni siano stati esclusi per “mancanza di tempo” ha fatto infuriare il pubblico. Sempre Mara Venier è stata protagonista di un altro momento fortemente contestato dai telespettatori. La conduttrice sarebbe andata in crisi quando Dargen D’Amico ha parlato della necessità di porre fine alle guerre. Ebbene Mara ha prima cercato di stoppare il cantante: “Qui è una festa. Parliamo di musica!” poi si è sfogata “Mi mettete in imbarazzo, non vi faccio tornare più“. A La, invece, è andato in scena un ...