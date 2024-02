“Per te” Califano | Alessandro Gassmann ha aspettato la fine del film | la sorpresa al figlio Leo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La messa in onda del” in prima serata su Rai Uno era attesissima e ha rappresentato un momento di grande attesa per i telespettatori italiani. Ad interpretare l’autore di capolavori della musica italiana come “Tutto il resto è noia” e “Minuetto” c’era proprio il 25enne Leo, nipote ed’arte. Ma uno dei momenti più commoventi è stato il commento del papà di Leo,riguardo all’interpretazione di suo. Dopo aver dimostrato di essere un talentuoso cantante vincendo nella categoria “Nuove proposte” a Sanremo nel 2020, Leo ha mostrato di saperci fare anche come attore nel belbiopic “” del registaAngelini. Un debutto, quello del giovane ...