Per l’alta valle del Tevere un’agenda comune in ambito turistico | culturale ed economico

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – Ecco la demografia delle imprese ad inizio 2024: delle 35.311 imprese presenti in provincia di Arezzo, poco meno del 10%, ovvero 3232, hanno sede in Valtiberina. Entrando nello specifico, le aziende artigiane in provincia sono 9572 e in Valtiberina opera circa l’8% di esse, pari a 734. I settori prevalenti sono quelli delle costruzioni (269 imprese) e della manifattura (204) e i Comuni del comprensorio nei quali la concentrazione delle imprese è maggiore sono i due principali: Sansepolcro con 367 realtà (50%) e Anghiari con 145 (19%). Al Presidente CNA Valtiberina, Livio Sassolini, il compito di commentare i dati. “Siamo abbastanza in linea con il trend – afferma – al netto delle cessazioni d’ufficio. C’è una marcata prevalenza dei settori tradizionali, ma piccoli segnali si cominciano a notare anche su altri”. Sassolini analizza in controluce la ...