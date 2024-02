Per la New York Fashion Week le Puma Mostro saranno le sneaker dell' anno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sono state lea inaugurare la New. La stagionee settimanea moda sembra non finire mai e la metropoli americana ha dato il via alle passerelle con il Welcome To The AmazingShow. Nello storico Park Avenue Armory di Newha trasformato lo spazio attraverso luci, proiezioni, elementi esperienziali e la performance musicale di Eartheater per celebrare il ritornoe storichedalla silhoutte super slim, le. “WELCOME TO THE AMAZINGSHOW" PRESENTED BYMadison Voelkel/BFA.comAnche se lanciate a fine anni ‘90, è negli anni 2000 che le...