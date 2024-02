Pensioni marzo 2024 | le novità | gli aumenti e che importi aspettarsi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il mese diporta con sé una serie die aggiornamenti significativi per le, compresirilevanti per i pensionati italiani. In questo articolo, esamineremo dettagliatamente ciò che i pensionati possonoil prossimo mese, inclusi gliprevisti, la pubblicazione del cedolino e altre informazioni cruciali. Aliquote IRPEF Uno degli aspetti principali dellediriguarda le aliquote dell’IRPEF. A differenza delle aspettative, glilegati alla riforma dell’IRPEF non saranno implementati in questo mese, ma saranno ritardati fino ad aprile. Questo significa che solo coloro che dichiarano un ...

Dal 12 febbraio fino al 31 marzo 2024, sarà aperto il periodo di presentazione delle domande per accedere al bonus a favore dei genitori separati, divorziati e non conviventi presso l’Inps. L’importo ...La misura prevede un bonus da 460 euro all’anno. Per accedervi è richiesto un Isee fino a 15mila euro ...Bonus genitori separati o non conviventi, fino a 800 euro al mese per chi è stato senza assegno di mantenimento in fase Covid: domande entro marzo.