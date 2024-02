Pensioni 2024 | uscita a 72 anni | arrivano novità per i Medici nel decreto milleproroghe

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il prossimo, in attesa di discussione in aula alla Camera a partire da giovedì 15 febbraio, si appresta a introdurre alcunesignificative per il settore medico. Tra gli emendamenti prioritari per l’approvazione nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera, dove si terranno le votazioni a partire da lunedì, spicca in primo luogo l’istituzione di uno scudo penale per i professionisti della sanità, sulla base del modello sperimentato durante l’emergenza Covid. Ma soprattutto c’è un accordo all’interno della maggioranza per estendere l’età pensionabile dei lavoratori del settore sanitario a 72fino al 2025. Infine sono in programma finanziamenti per affrontare i disturbi alimentari, con un budget di 10 milioni di euro per gli2023 e ...