Pensati sexy | recensione | Valentina Nappi maestra di autostima

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ladi, film di Michela Andreozzi che segna l'esordio dicome attrice cinematografica: a lezione dicon la pornostar italiana. Su Prime Video. Questo è decisamente un anno in cui la discussione sul corpo femminile la fa da protagonista al cinema. Il successo di Barbie nel mondo, quello di C'è ancora domani in Italia e la discussione attorno all'interpretazione di Emma Stone in Povere creature! dimostrano come ci sia un forte desiderio da parte del pubblico di vedere e riflettere su storie che affrontano questi argomenti. Ladi, dal 12 febbraio su Prime Video, si inserisce proprio in questo flusso di idee. E non è un caso che il film di Michela Andreozzi comprenda ...