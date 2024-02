Pendolari S3 Milano-Saronno | oltre al guasto | del treno | la presa in giro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ancora disservizi per icon i treni della linea S3 daCadorna a. Ilin partenza daCadorna alle 17.02 ha subito rallentamenti durante tutto il tragitto e, giunti nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese, il macchinista ha annunciato che causailnon avrebbe continuato la corsa, ...

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Disagi per i pendolari nel Lazio a causa dello sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, e Sgb che protestano per il rinnovo del contratto. I ...Lunedì di sciopero dei treni. A incrociare le braccia i sindacati l'Unione sindacati di base e Cub Trasporti, che hanno ...Sciopero nazionale dei treni in Italia: possibili disagi su tutte le linee il 12 Febbraio, comprese quelle dei treni regionali e il Malpensa Express.