Pendolari S3 Milano-Saronno | oltre al guasto | del treno | la presa in giro

Ancora disservizi per i Pendolari con i treni della linea S3 da Milano Cadorna a Saronno. Il treno in partenza da Milano Cadorna alle 17.02 ha subito ... (ilnotiziario)

Summit tra pendolari e assessore: "Al via un nuovo sistema di ristoro" Come la Milano-Mortara da 19 mesi consecutivi. "Il bonus come lo conosciamo – spiega Aggio – sarà erogato per l’ultima volta a marzo sui dati di dicembre. Da gennaio resterà attivo solo l’indennizzo ...

Tranvia Milano-Limbiate, nuova lettera dei comitati dei pendolari al ministro Salvini I comitati dei pendolari della tranvia Milano-Limbiate tornano a scrivere al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Mauro Anzani dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (UTP ...

Sosta in stazione a Como San Giovanni, stangata per i pendolari Il parcheggio di Lazzago invece, quello a ridosso della stazione Nord di Grandate, ha una tariffa giornaliera di un euro, con la possibilità di fare un abbonamento settimanale a 5 euro totali, il che ...