Pecci | «Inter una conferma C’è un meccanismo per cui funziona!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo la rimonta sulla Roma Eraldoespone la propria analisi sull’di Simone Inzaghi. Di seguito la spiegazione dell’ex calciatore sulla macchina nerazzurra.– Se l’funziona così bene il motivo è da individuare in undei giocatori nerazzurri. Lo evidenzia Eraldovenuto nello studio de “La Domenica Sportiva”: «Lautaro Martinez è uno dei frutti pregiati dell’ma ce ne sono molti altri. Se gioca male Calhanoglu quella volta gioca meglio Mkhitaryan. Scende Barella, cresce Dimarco. Dall’inizio del campionato diciamo che l’è la più forte e si sta conformando così. Però faccio i complimenti alla Roma. Oltre che per aver fatto due gol all’, che non è frequente, ...