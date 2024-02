Paventi | «Inter | parte dura della stagione superata! Una conferma»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’ha superato gli scogli Juventus e Roma e si èta al primo posto in Serie A. Andrea, in collegamento su Sky Sport, commenta così il momentosquadra di Inzaghi CONSAPEVOLEZZA – Queste le parole di: «Primo tempo complicato, la Roma ha giocato bene ed ha creato. Un campo difficile. non rea semplice ma l’ha avuto una reazione da grandissima squadra. Impatto impressionante per fiducia e consapevolezza. Anche in svantaggio pensava di poterla ribaltare e lo ha fatto. Ha trovato il gol di Bastoni, il quattordicesimo marcatore diverso. Hato anche il grande momento di Thuram, gli manca un solo gol alla doppia cifra. E quel margine di +7 importante sulla Juventus, che potrebbe accordarsi, c’è comunque una gara da recuperare. Una ...

