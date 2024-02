“Paura del marito E sui demoni” Il fratello di Antonella Salamone in lacrime da Merlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Dentro mia moglie e i miei due figli si nascondeva ilo, per questo li ho uccisi, era l'unica cosa da fare”. Lo avrebbe detto appena bloccato dai carabinieri Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, che ieri notte ha confessato di aver ucciso la mogliee i figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di appena 5 nella loro villetta di Altavilla Milicia, un comune della provincia di Palermo. Barreca ha massacrato la moglie, le ha dato fuoco e l'ha fatta a pezzi, prima di nasconderla sotto un cumulo di terra nel giardino della casa di via Regia Trazzera Marina di Granatelli. I carabinieri stanno valutando la complicità nella strage di una coppia di conoscenti residenti nel capoluogo della Sicilia. E a parlare a Pomeriggio5, programma di Canale 5 condotto da Myrta, è il ...

Cagliari, 10 feb. – (Adnkronos) – “Sia il mister che la squadra hanno preferito non parlare. La delusione è grandissima , dopo tre sconfitte c’era la ... (calcioweb.eu)

Ghali ha appena risposto alle recentissime accuse dell'ambasciatore israeliano di sfruttare il palco di Sanremo per diffondere odio. Accuse che ... (today)

“L’ambasciatore di Israele mi critica? Il fatto che lui parli così non va bene…”. È dal palco del teatro Ariston che Ghali risponde all’ambasciatore ... (ilfattoquotidiano)

All’anagrafe, Marcus Thuram, per gli amici “il Trucidatore di Big”. Perché tra le varie sottocategorie del calcio,... (calciomercato)

Camminando in solitudine di notte gli uomini tendono a guardare dritto davanti a sé, mentre le Donne a scrutare anche quello che sta oltre i margini ... (wired)

Il giornale spagnolo Marca fornisce una ricostruzione diversa: citando fonti spagnole Marca spiega che l’incidente è stato causato da un tifoso che stava riprendendo l’autobus quando a un certo punto ...Scopri i colpi di scena di "La Promessa" dal 12 al 16 febbraio: segreti, passioni e vendette in una settimana carica di emozioni imperdibili.Il coach del Pistoia Basket a due giorni dal quarto di finale: «Andiamo a Torino per vincere. La squadra ha grande voglia di rivalsa» «Paura Assolutamente no. Anzi, la squadra ha una grandissima moti ...