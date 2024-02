Paura al pronto soccorso | aggredisce i sanitari e distrugge macchinari molto costosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sarzana, 12 febbraio 2024 – Brutto episodio di violenza neldell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana dove un uomo ha aggredito il personale medicondo, durante la colluttazione, alcune costose attrezzaturee. Il 36enne, poi arrestato dalla polizia, era stato ricoverato nella struttura, ma dopo essere stato curato non aveva intenzione di lasciarla, all'ennesima richiesta dei medici di liberare il posto per la degenza di altri pazienti è andato in escandescenze scaraventando a terra per ben due volte apparecchiaturee e inveendo contro i dottori e i paramedici presenti. L'intervento della polizia di Sarzana ha riportato la calma. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per i numerosi interventi che lo avevano visto protagonista per reati in materia di ...