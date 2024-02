Pass scaduto in Ztl Ma le multe erano del padre morto

L’ultima della serie gliel’hanno notificata via pec l’altra mattina. Una pioggia di multe perché il permesso per circolare nella Ztl di Pescara era scaduto e il padre, ...MONDIALI 2024, PALLANUOTO - Le ragazze di Carlo Silipo si impongono anche sul Canada e vincono il girone D. 12-8 per le azzurre in un match di altissimo livello ...Il Bayer Leverkusen vince in rimonta e stacca il pass per la semifinale di Coppa di Germania allo scadere della sfida contro lo Stoccarda Il Bayer ...