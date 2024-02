Parroco suona le campane a festa per ogni bimbo che nasce

Un lieto evento va sempre annunciato, tanto più se si tratta della nascita di un bambino. È ciò che ha voluto fare il parroco in questione, che ha deciso di suonare le campane a festa per dare il benv ...ALTA VAL SERIANA. La luce mancava dal 2 novembre scorso. Giovedì 8 febbraio il sole ha fatto capolino tra le montagne: alle 13,15 ha illuminato il campanile. Venerdì era nascosto dalle nuvole, ma la ...Il 26 febbraio 1945 i partigiani, saputo che la legione "Ettore Muti" di Ravenna stava salendo verso Macugnaga, si appostarono per fermarla.Nell'attacco morirono due camicie nere e altre 15 rimasero ...