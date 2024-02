PARLA PALLADINO Critiche ingiuste Non si parla mai delle cose positive»

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Ci è mancato il gol nel primo tempo per sbloccarla: abbiamo avuto un grande approccio e con il giusto atteggiamento", spiega Raffaeledopo il pareggio per 0-0 del suo Monza con il Verona. "Sì, è stata una partita molto solida e in cui abbiamo rischiato quasi niente, ma purtroppo non l’abbiamo sbloccata. Nella ripresa è stata una partita più sporca e di duelli". A diretta domanda sul suo stato d’animo, il tecnico dei brianzoli spiega: "Mi dispiace sentire dire sempre cosa manca. Ma perché? Dobbiamo goderci questo momento, all’interno di Monzello c’è un ambiente bello e con grande entusiasmo e invece sembra che quando non riusciamo a vincere si debba solo chiedere cosa manca".