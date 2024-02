Parco Caprotti | per i cittadini uno scrigno prezioso di straordinaria bellezza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bergamo. Contemporary Locus, Associazione culturale bergamasca nata nel 2012, si pone come missione quella di restituire alle comunità? e ai territori luoghi dismessi, segreti o dimenticati attraverso progetti di arte contemporanea, cioè con opere e azioni site-specific di artisti visuali internazionali. Protagonista del progetto 2023, giunto nell’anno della Cultura alla sua quindicesima edizione, è stato il, un’enclave verde, ancora poco conosciuta, di particolare rilievo storico e botanico situata in un’area di Bergamo bassa ad alto insediamento abitativo. “è un luogo molto particolare, un giardino romantico all’inglese che rimane celato a molti bergamaschi e ai numerosi turisti che passano in via Tasso o in via Verdi – afferma l’assessora al Verde pubblico Marzia Marchesi del Comune di ...