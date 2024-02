Paralizzato a 29 anni | Simone non molla | “A giugno farò una gara nautica | intanto mi sono fidanzato”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Parzanica. Quell’incidente che l’ha costretto su una sedia rotelle a 29non potrà mai dimenticarlo, maCristinelli sta facendo il possibile per superarlo. E ora cerca di farlo anche in velocità, sull’acqua. Dopo aver lasciato a dicembre la Casa degli Angeli di Mozzo dove era ricoverato per la riabilitazione, ha iniziato a preparare la sua “impresa”: partecipare al 71esimo raid motonautico internazionale che si correrà il prossimo 2da Pavia a Venezia. Con un risvolto benefico: sostenere i sanitari della Croce Blu del Basso Sebino di Sarnico, quelli che l’hanno soccorso il 20 agosto scorso mentre era immobile sull’asfalto dopo la tremenda caduta in moto. “Da un mese mezzotornato a casa con mamma Emilia, papà Luigi e mio fratello Luca – racconta-. Ora mi devo recare in ...