Paperdi | impresa sfiorata nella tana della capolista | Livorno si impone 79-72

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLaCaserta non riesce ad espugnare il Palamacchia. I bianconeri escono sconfitti contro laCaffè Toscano Pielleper 79-72, mettendo però parecchio paura ai labronici che, dopo essere stati in vantaggio anche di ventitré lunghezze nel secondo quarto, hanno iniziato a sbattere contro la difesasquadra di Ciro Dell’Imperio, riuscita a portarsi anche sotto di un solo possesso nel finale. L’inizioJuve è parecchio complicato, con la Pielle che fa valere la sua maggiore taglia fisica. Dopo due minuti, è già 8-0 per i padroni di casa, con i bianconeri che si sbloccano solo con la tripla di Alibegovic. Caserta prova a rimanere aggrappata alla sfida con Lucas che segna il -7, ma le triple di Ferraro, Loschi e Lo Biondo portano ...