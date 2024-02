Pantani | tanti ciclisti si lamentavano | “perché parlate solo di lui?” Il Giornale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Marco. Il 14 febbraio saranno vent’anni dalla sua morte. Ne scrivono in. Ne scrive anche ilcon Pier Augusto Stagi. “Ha fatto capire a noi “boomer” che di Coppi abbiamosentito parlare, cosa devono essere stati quegli anni ruggenti, quell’euforia contagiosa e delirante di un’Italia unita per il ciclismo che si divideva tra Coppi e Bartali.Marco è stato esattamente quella roba lì. Nessuno, dopo di, è stato in grado di incatenare i cuori allo stesso modo.di?, siinaveva un dono che si chiama carisma. Aveva una capacità innata di fascinazione che nessuno poteva vantare. Anch’io ho ...

Davide Cassani su Marco Pantani a vent’anni dalla morte: «Il suo orgoglio venne umiliato e lui non si riprese mai. Da quel momento cambiò del tutto: era sempre sulla difensiva, impaurito. Temeva che c ...Vent'anni fa finiva in modo drammatico la vita del campione diventato un'icona per tutti gli sportivi, non solo per i cultori del ciclismo. Per il suo addio, Marco Pantani "scelse" il 14 febbraio, la ...Dopo la morte per droga, su di lui calò un silenzio imbarazzato. Ma oggi il Tour lo onora. E Cesenatico gli dedica piazze e statue ...