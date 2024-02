Pantani oltre lo sport | al cinema e a teatro | sui libri e nelle statue Il Pirata è un totem

Le biglie a Imola e a Cesenatico dedicate al grande corridore sono un altro modo per suggellare e ricordare la leggenda del ciclismo ...La sua leggenda ha abbracciato l’arte in tutte le sue forme. Il mondo dell’immagine lo ha visto sempre protagonista, con svariati film e opere teatrali e documentari. Ma non mancano nemmeno poesie, de ...Il volume, che si compone di 170 pagine divise in 20 capitoli che narrano la vita di Pantani lungo la via di tutte le sue 46 vittorie, è scritto dal giornalista fiorentino Riccardo Clementi ed è edito ...