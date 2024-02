Pantani | nessuno come lui in salita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non certo il corridore più vincente della storia, sicuramente non un ‘Cannibale’ delle due ruote. Ma Marcoè stato l’ultimo campione del pedale capace di ammantarsi di leggenda, di esaltare le folle a reti unificate. La spietata leggiadria con cui si involava in montagna, non appena la strada accennava a impennarsi, garantiva il compimento di un rito: quello del fuoriclasse che puntando al cielo faceva il vuoto. La bandana che si toglieva prima di piazzare l’allungo avviava la fase mistica della corsa. Ma il ‘Pirata’, per produrre questi prodigi ripetuti e acclamati, poteva contare su caratteristiche fisiche eccezionali. Alto un metro e 72, pesava 56 chili: ed era questo peso piuma in rapporto alla sua sbalorditiva potenza di oltre 400 watt alla soglia anaerobica – il ritmo cardiaco entro il quale il lattato nel sangue rimane costante consentendo sforzi ...