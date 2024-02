Pallanuoto | l’amarezza di Silipo | “Sugli arbitri è meglio ridere Per la qualificazione non è finita”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Grecia sconfigge l’Italia anche nei quarti di finale dei Mondiali 2024 difemminile in corso di svolgimento a Doha. Dopo la finale per il terzo posto degli ultimi Europei, la compagine ellenica sbarra ancora la strada al Setterosa, negandole ancora una volta il pass olimpico, superando le azzurre con il punteggio di 14-12. Al termine della gara odierna il coach Carloha analizzato la situazione ai microfoni di RaiSport: “Il torneo per laolimpica non finisce qui, per cui cercheremo di recuperare le energie e pensare alla prossima partita (mercoledì 14 febbraio alle ore 12.30 ndr). Ora dobbiamo pensare solo a quello”. Una partita che ha confermato le nostre difficoltà contro le elleniche. “La Grecia ci mette in difficoltà. Sono forti, certo, ma le subiamo più mentalmente che a livello di gioco. ...