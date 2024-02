Pallanuoto | gli azzurri ammettono l’ansia da pass olimpico | “Avevamo un macigno sulle spalle Ora inizia il Mondiale”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’Italia ha sconfitto gli USA con un sofferto 13-12 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2024 di. Il Settebello ha faticato nella vasca di Doha, ma è comunque riuscito a regolare la formazione americana e ha così conquistato l’agognatoper le Olimpiadi di Parigi 2024. I ragazzi del CT Sandro Campagna hanno guadagnato il tagliando per i Giochi e ora potranno giocare liberi da questo peso, inseguendo “soltanto” il grande risultato nella rassegna iridata in corso di svolgimento nella capitale del Qatar. L’Italia tornerà in campo martedì 13 febbraio per affrontare la Grecia in un quarto di finale che si preannuncia particolarmente avvincente e intenso. Il capitano Francesco Di Fulvio ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Ora ci possiamo concentrare sul. Il Settebello deve arrivare ...