Pallanuoto femminile | perché l’Italia deve tifare l’Australia per andare alle Olimpiadi | il calendario delle semifinali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 febbraio. Il Setterosa ha sbattuto nuovamente impietosamente contro la Grecia nei quarti di finale dei Mondiali 2024 dia Doha (Qatar), quest’oggi. Una sconfitta per 12-14 che nei fatti mette fuori dalla zona medaglie la formazionenata da Carlo Silipo. Tuttavia, per quanto concerne il discorso qualificazione olimpica, c’è ancora una speranza pur flebile. Il riferimentoper il 5° posto che si disputeranno nel giorno già citato (14 febbraio). In sostanza c’è in gioco un ultimo slot a Cinque Cerchi e a contenderselo sono appunto Italia e Canada. Entrambe le formazioni saranno in acqua nei penultimi atti per la quinta posizione: le nordamericane giocheranno contro10.00 ...