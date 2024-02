Pallanuoto femminile | Mondiali Doha 2024 | risultati 12 febbraio L’Ungheria vince ai rigori e va alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Prosegue la seconda fase ad eliminazione diretta deidi: a, in Qatar, vanno in scena i quarti di finale. In attesa di Italia-Grecia,batte ai tiri di rigore i Paesi Bassi per 13-12 dopo l’8-8 dei tempi regolamentari e conquista il pass olimpico. Le magiare, infatti, approfittano dell’eliminazione del Canada, battuto dalla Spagna per 12-9, ed hanno la certezza di andare ai Giochi di Parigi. In semifinale anche gli Stati Uniti, che piegano per 10-9 l’Australia dopo aver rischiato di subire una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto. Nelle semifinali per il 9° posto la Cina supera la Gran Bretagna per 15-10 ed affronterà la Nuova Zelanda, che liquida per 23-8 il Kazakistan. Nella finale per il 13° posto la Francia ...