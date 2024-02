Pagelle Mondiali nuoto 2024 | Pilato rimandata a luglio | continuano a mancare le seconde linee

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024)DOHASECONDA GIORNATA Seconda giornata al Mondiale dia Doha e seconda medaglia per una Italia in chiaroscuro. Nicolò Martinenghi ha regalato un’altra perla andandosi a prendere il terzo podio consecutivo al mondiale, chiudendo secondo la finale dei 100 rana alle spalle di Fink, sempre più solido su altissimi livelli. le buone notizie, però, per l’Italia finiscono qui. Male Benedettache crolla nella seconda parte dei 100 rana ed esce per soli 4 centesimi in semifinale, malissimo anche Arianna Castiglioni lontana dal tempo di qualificazione per la finale e per Parigi. Michele Lamberti perde una bella occasione fallendo l’accesso alla finale dei 100 dorso, ampiamente alla sua portata e Francesca Pasquino esce di scena nella semifinale dei 100 ...