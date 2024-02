Orsolini e gli spazi da trovare nelle ali del Bologna

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un gol ogni 132 minuti, una media da centravanti di mestiere. Eppure, numeri alla mano, Riccardonon è un titolare inamovibile di questoche continua, a ragion veduta, a sognare l’Europa. Contro il Lecce è arrivata una doppietta che porta a quattro il conto dei golultime quattro partite giocate, anche se contro il Milan è rimasto in campo solo negli 8’ finali e con il Sassuolo è entrato per dare la scossa nella mezz’ora conclusiva. Nel match che ha anche consegnato a Thiago Motta, con ogni probabilità, un’alternativa credibile a Zirkzee, visto il gol al debutto di Odgaard, dopo mesi vissuti nella speranza che non venisse neanche un raffreddore all’ex Bayern Monaco, e l’arrivo dall’Argentina di Santiago Castro, il tassametro stagionale diè salito a quota 8 gol in 19 partite, solo la ...

Il Bologna chiude la stagione con zero sconfitte in tre partite giocate a San Siro: dopo il 2-2 di campionato e l'1-2 ai tempi supplementari... (calciomercato)

Ci sono praticamente tutti. Compresi Ndoye e El Azzouzi, che per motivi diversi (infortunio il primo, Coppa d’Africa il secondo) non comparivano ... (sport.quotidiano)

Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo dell’Udinese, sulla Juve prima della partita dello Stadium Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così di Juve a ...Il Dottor Straninamore continua a strabiliarci. Stavolta mettendo perfino in campo la formazione iniziale che avrebbero fatto tutti, quella all’apparenza più logica. Perché non c’è mica bisogno sempre ...Con la doppietta di ieri con in Bologna-Lecce Riccardo Orsolini è a quota 19 gol nelle ultime due stagione: solo Berardi ha fatto meglio Il Bologna si gode il quinto posto in classifica dopo la vittor ...