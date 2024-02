Oroscopo Paolo Fox martedì 13 Febbraio 2024 | Leone orgoglioso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’diFox per oggi,13Ariete Non tutto quadra in questo periodo. Colpa di una Luna dissonante che arreca qualche fastidio. Guardate avanti in amore se la relazione non funziona o finisce. Un progetto o una novità sono già pronti, dovrete lavorarci sopra. Toro Negli ultimi tempi siete stati un po’ tesi, ma questa Luna vi farà trovare tranquillità. I progetti nati di recente andranno definiti entro il mese di maggio. La prima parte diè servita per studiare le strategie al fine di vincere una battaglia. Gemelli Cercate di restare ottimisti. Con Giove nel segno presto si avvieranno nuovi progetti. Fare le solite cose vi annoia, d’altronde siete persone creative. Sarà un’impresa rimanere fermi, chi ha avuto problemi personali e fisici dovrebbe ...