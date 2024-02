Ornella Vanoni senza freni su Mara Venier e “Sanremo” | Fazio costretto ad intervenire

(Di lunedì 12 febbraio 2024) News Tv, Ieri sera, la cantanteè stata ospitata da Fabionel suo programma “Che tempo che fa” e ha regalato agli spettatori uno dei suoi “show”peli sulla lingua. Ad un certo puntosi è espressa anche sulla conduttricee sul Festival di, costringendo Fabioad. Ecco cos’è successo nella puntata del talk show. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: Mahmood, clamorosa gaffe di Vladimir Luxuria: “Ha fatto coming out” Leggi anche: Mahmood sesto a2024: insulti a non finire, fan scatenatida Fabio, l’intervista ...

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 29 gennaio si sono viste polemiche – sempre le stesse - un’eliminazione, nuove nominati on e alcune ... (quotidiano)

Davanti alle telecamere di “Che Tempo Che fa”, Ornella Vanoni si è prodotta in uno dei suoi show personali ma ha anche parlato di lei e ora Rosanna ... (milleunadonna)

Storia di fratello, inteso come Rosanna Fratello, e di coltello. Quello, affilatissimo, di Ornella Vanoni che fa della sua lingua senza freni l'arma ... (liberoquotidiano)

In collegamento telefonica da casa, Ornella Vanoni ha dialogato con Fabio Fazio e Mara Maionchi durante la puntata di Che Tempo Che Fa in onda sul ... (funweek)

Ieri sera a Che Tempo Che Fa c’è stato un vero Ornella Vanoni Show. La cantante prima se l’è presa con Mara Maionchi che l’ha accusata di non ... (biccy)

Valeria Bono chi è l'attrice che interpreta Ornella Vanoni. Valeria Bono età, fidanzato, vita privata e biografia ...Stasera, domenica 11 febbraio 2024, andrà in onda su Rai Uno alle 21.30 il film tv “Califano”, diretto da Alessandro Angelini e interpretato da Leo Gassmann. “Califano”: da quale libro è tratto La se ...Sarà in Umbria il primo incontro di Andrea Soldani con il pubblico in occasione della proiezione del documentario "La Bussola - Il collezionista di stelle", che racconta, attraverso repertori e interv ...