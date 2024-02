Origgio | nella sede di O-I arriva lo psicologo | percorsi di supporto per i dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Un sostegno aiin caso di ansia e stress, accusati per motivi di lavoro ma anche per ragioni estranee alle questioni occupazionali. O-I Italy, consociata italiana di O-I Glass con, leader mondialeproduzione di packaging in vetro per l’industria alimentare e delle bevande presente, avvia una collaborazione con Mindwork, società che affianca le aziende per potenziare la consapevolezza sul benessere psicologico, valida per tutti gli stabilimenti italiani del gruppo. Il servizio Grazie a questa partnership, i quasi 350dello stabilimento nel Saronnese potranno accedere a un percorso dipsicologico. I lavoratori di O-I potranno contare su un servizio di sportello di ascolto in ...