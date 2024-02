Orgoglio Lagonegro Nel paese di Angelina Mango | dove le strade tortuose e in salita ti insegnano a vincere Sanremo

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nella cittadina in cui è cresciuta il papà Pino incideva i suoi dischi, lei andava a scuola dalle maestre Rosalia e Maria. E ora la sua vittoria è perfetta metafora della vita di tanti giovani lucani per i quali la montagna da scalare è più ripida di altri. E per i quali la caduta è un passaggio per il successo