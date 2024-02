“Orgoglio Coldiretti“ Domani a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tre appuntamenti tra, Garfagnana e Versilia con, i temi variano dalla Pac alle pratiche sleali. Si parte. "Dinanzi alla crisi dei prezzi e delle decisioni Ue che minacciano la nostra agricoltura nazionale sono scattati in provincia di Massa Carrara gli incontri territoriali “” con gli agricoltori associati - si legge in una nota dell’associazione - . Un’occasione per parlare dei risultati già ottenuti, come il ritiro del regolamento agrofarmaci che prevedeva il dimezzamento dei prodotti fitosanitari disponibili, ma anche e soprattutto per confrontarsi sui problemi che interessano le singole filiere e sulle prossime battaglie da combattere. Ed ancora la legge contro il cibo sintetico ed il decreto legislativo in attuazione ...