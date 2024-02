Organi | record di trapianti Cesena è prima in regione per consensi alla donazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) + Il 2023 è stato un annoin Emilia-Romagna per idi: i potenziali donatori segnalati dagli ospedali al Centro Riferimentosono stati 325 (il 6,5 in più del 2022), i donatori utilizzati sono stati 222 (+7,7%) per un totale di 585eseguiti (+13,4%). In particolare hanno superato i dati degli anni precedenti idi cuore, fegato e polmone. Un altro dato significativo riguarda le opposizioni dei famigliari ai prelievi di: sono state 66, lo stesso numero del 2022, ma l’incidenza percentuale sul numero dei potenziali donatori si è ridotta di oltre un punto arrivando al 20,3%, una delle percentuali di opposizione più basse delle regioni italiane. Questi risultati sono il frutto di ...

L’anno scorso sono stati 62 i prelievi eseguiti al Bufalini, 18 in più rispetto al 2022. In Emilia Romagna i trapianti eseguiti sono stati 585 e i donatori utilizzati 222.Nasce il Welt, un servizio di supporto di pazienti trapiantati o in attesa di organi per aiutarli prima e dopo il percorso di cura ...Un gesto che può cambiare la vita di molte persone. La donazione di organi e tessuti è un atto di altruismo che può fare la differenza tra la vita e la morte per molte persone in attesa di un trapiant ...