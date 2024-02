Omicidio suicidio a Villa Castelli dopo una lite tra vicini | anziano uccide un uomo con il fucile e poi si ammazza

14.35 E' stato ritrovato in un'auto il corpo di un'anziana donna, in una zona impervia e boscosa,a Ventasso,sull'Appennino Reggiano. Il corpo ... (servizitelevideo.rai)

Due morti ammazzati questa mattina a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri si è trattato di un omicidio-suicidio. La tragedia in contrada ...Due morti ammazzati questa mattina a Villa Castelli, in provincia di Brindisi. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri si è trattato di un omicidio-suicidio. La tragedia ...Un detenuto si impicca in cella a Latina, è il 17esimo caso dall'inizio dell'anno. I penalisti: "Servono amnistia e indulto". Nordio: "Interventi contro disagi psichici" ...