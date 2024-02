Omicidio Matteuzzi | condanna all' ergastolo per Giovanni Padovani | la sentenza

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La Corte d'Assise di Bologna hato all', colpevole dell'dell'ex fidanzata Alessandra, uccisa il 23 agosto del 2022 sotto casa sua.

La Corte d'Assise di Bologna si pronuncia sul caso di Giovanni Padovani, l'ex calciatore accusato di aver ucciso l'ex Alessandra Matteuzzi il 23 agosto 2022. L'uomo, che ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Alessandra Matteuzzi, oggi la sentenza per Giovanni Padovani: chiesto l'ergastolo ...BOLOGNA - È attesa per oggi la sentenza nel processo per l'omicidio di Aleesandra Matteuzzi nei confronti di Giovanni Padovani, il calciatore stalker di Senigallia accusato di aver ...