Omicidio Giulia Tramontano | dai topi dell’Armani Cafè all’amica Samantha | i carabinieri svelano tutte le bugie di Impagnatiello

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano – È una lunga serie die depistaggi da parte di Alessandro, quella che emerge dalla deposizione deiche hanno seguito le indagini, durante la seconda udienza del processo per l’di. Il militare sentito come primo teste dell’accusa ha raccontato in particolarele menzogne dell’ex barman durante il sopralluogo con gli investigatori. La benzina nel baule I militari sentono un forte odore di benzina provenire dal baule dell'auto, coperto da profumo di lavanda, e dallo zaino: “In realtà ricevo soldi in nero al lavoro, sostanzialmente la mancia da tutti. A quel punto spendo il contante quando faccio benzina. Riempio delle taniche e spesso la benzina fuoriesce ovunque anche in auto, anche dentro lo ...