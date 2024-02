Omicidio Alessandra Matteuzzi | ergastolo per Giovanni Padovani

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 12 febbraio 2024) È attesa per oggi alle 14 la sentenza che potrebbe condannare all’, l’ex calciatore 27enne che il 23 agosto 2022 ha ucciso l’ex fidanzata. L’accusa che grava suè dicon gli aggravanti di premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking. Gli esami sul corpo della donna avevano rivelato che l’ex sportivo aveva colpitocon calci e pugni, per poi sfondarle il cranio con un martello, azione che le provocò un’emorraggia letale. La vittima aveva anche denunciato per stalking il suo assassino nei mesi precedenti. Nel processo, le parti civili sono il comune di Bologna e quattro associazioni antiviolenza.